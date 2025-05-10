SOCIALDEMÒCRATES
El PS presenta nova candidatura i celebra el 25è aniversari amb nova imatge
El Partit Socialdemòcrata (PS) afronta el XXI congrés ordinari amb una única candidatura per renovar els òrgans directius de la formació. La nova executiva estarà encapçalada novament per l’actual president, Pere Baró, acompanyat per Marta Pujol com a primera secretària i Maria Nazzaro com a secretària d’organització. La proposta de renovació serà sotmesa a aprovació avui durant la segona jornada del congrés. També es mantindran com a vocals Gerard Alís, Joao de Melo, Maria Carmen Garcia i Sergi González, que continuaran donant suport a la línia política de la direcció actual.