RESPOSTA A LA COORDINADORA PER L'HABITATGE
El PS desestima la prohibició dels desnonaments sense tenir cap alternativa
Considera que no hi ha alarma social i que els batlles garanteixen el procés
El PS ha descartat donar suport a la prohibició dels desnonaments sense un habitatge alternatiu digne i assequible, tal com proposa la Coordinadora per un Habitatge Digne. En les respostes a les preguntes formulades per la plataforma ciutadana, el grup parlamentari socialdemòcrata defensa que la supervisió judicial actual és una garantia suficient per assegurar la proporcionalitat en aquests casos.
Els socialdemòcrates argumenten que els desnonaments “en estar supervisats per un òrgan judicial [batlles], disposen d’una garantia de proporcionalitat suficient”, especialment quan entren en joc altres béns jurídics protegits, com ara l’interès superior del menor. A més, asseguren que no tenen constància de cap alarma social relacionada amb aquesta qüestió i que, per tant, consideren adequat el sistema actual.
Saig
El PS també ha volgut recordar que es va oposar durant la tramitació de la darrera modificació de la Llei del saig a una supervisió que recaigués exclusivament en aquest organisme, defensant la centralitat del control judicial en aquests procediments. En aquest sentit, rebutgen una reforma legal que imposi la suspensió generalitzada dels desnonaments si no hi ha una alternativa residencial, però obren la porta a reforçar els mecanismes de control en casos específics.
Defensa un índex de preus abans que regular els lloguers
Els socialdemòcrates es mostren escèptics davant la idea de regular els preus dels lloguers mitjançant una intervenció directa de l’Estat. En lloc d’això, proposen establir un índex de preus de referència (IPR), que permeti aplicar incentius o penalitzacions fiscals en funció de si el preu del lloguer es manté dins els paràmetres considerats “normals” segons aquest índex. Aquesta mesura, segons el PS, seria un primer pas necessari per garantir la proporcionalitat abans d’estudiar mecanismes més intervencionistes, que podrien entrar en conflicte amb l’article 32 de la Constitució, que protegeix l’economia de mercat.
recorda que fa tres anys que defensa El registre públic de propietats
En relació amb la transparència del mercat immobiliari, el partit referma el compromís amb la creació d’un registre públic de la propietat, una proposta que defensa des de fa més d’una dècada. A més, tot i no haver-la plantejat anteriorment, veu amb bons ulls la iniciativa de crear censos d’habitatge periòdicament actualitzables a cada parròquia.