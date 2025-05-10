HABITATGE
El preu del lloguer es dispara a l’Alt Urgell
La influència d’Andorra ha provocat que el cost mitjà hagi passat de 351 a 558 euros
El sector immobiliari ha experimentat un increment dels preus dels immobles en els últims anys. Els augments s’han produït per l’actualització i la pujada dels preus del lloguer dels pisos i cases, que ha afectat arreu de Catalunya i Andorra per la creixent demanda de l’adquisició de pisos de lloguer en no poder fer front el pagament d’una hipoteca.
Segons el darrer informe del portal web pisos.ad, el preu mitjà de lloguer al Principat és de 2.929 euros, xifra que suposa un increment del 3,43% respecte al preu de lloguer presentat en l’informe del quart trimestre del 2024, que era de 2.832 euros. Aquest fet està provocant que persones que treballen al Principat no hi puguin viure perquè no poden fer front a les despeses i que s’hagin vist obligades a buscar alternatives per trobar un sostre on poder viure.
El preu mitjà deL lloguer al país és de 2.929 euros, el 3% més que a final del 2024
La recerca i l’adquisició de lloguers per part de transfronterers ha provocat que els preus s’hagin disparat. Un exemple és a l’Alt Urgell, que ha estat una de les comarques afectades per l’escalada de preus, amb un increment de la mitjana de lloguer d’un 58,7% respecte al 2014, en passar dels 351 euros als 558,85 en el darrer informe del 2024 que va publicar el departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Si ens fixem en els municipis més grans, Montferrer i Castellbò és la població amb el preu mitjà més car de tota la comarca i ha passat dels 495 (2015) als 676,92 euros. La Seu d’Urgell també ha registrat un creixement en passar des dels 350 (2014) fins als 566,69. A Oliana, la segona població més gran de la comarca, la mitjana ha pujat dels 243 euros que marcava el 2015 als 396,64, i a Organyà el preu mitjà s’ha vist encarit dels 264 (2016) als 464 euros, un increment que fa que pagar un lloguer en l’actualitat als municipis de l’Alt Urgell sigui més car que fa deu anys.
El preu mitjà a l'Alt Urgell ha pujat un 58,7% i se situa en els 558 euros
A les comarques catalanes més pròximes al país, el Pallars Jussà ha incrementat el preu dels 267 als 407 euros, un 52,6% més que fa deu anys (2014). Al Pallars Sobirà, l’augment ha estat entre un 45% i un 48%, en passar de 315 a 449 euros, i a la Cerdanya ha pujat dels 471 als 689 euros, un increment que supera el cinquanta per cent. Es tracta d’uns preus que són una mostra que llogar un pis s’ha convertit en tot un luxe.