El mes d’abril trenca la tendència al descens de les matriculacions

Els concessionaris han venut 348 automòbils, un 2,4% més que l’any passat

Vehicles a Andorra la Vella.Fernando Galindo

Redacció
Andorra la Vella

Les dades publicades ahir pel departament d’Estadística revelen que el mes d’abril del 2025 va registrar un total de 348 vehicles matriculats, una pujada del 2,4% respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest creixement ha estat impulsat sobretot per les motocicletes i ciclomotors (+13,8%), els camions i camionetes (+12,1%), i la categoria d’altres vehicles (+9,1%). En canvi, els turismes van experimentar una caiguda del 4,3%.

Tanmateix, el balanç acumulat del primer quadrimestre (gener-abril) presenta una tendència negativa, amb 1.253 vehicles matriculats, és a dir, un descens de l’1,6% respecte al mateix període del 2024. Aquesta disminució s’explica per la baixada de matriculacions de turismes (-2,2%) i camions (-4,4%), tot i els lleugers augments de motocicletes i altres categories.

Motocicletes i ciclomotors augmenten un 13,8% i els camions, un 12,1%

Pel que fa als darrers 12 mesos, s’han matriculat 3.755 vehicles, un 5,3% menys que l’any anterior. La davallada és generalitzada en totes les categories, amb especial incidència en camions i camionetes (-12,2%) i en vehicles de la categoria altres (-14%).

Malgrat la tendència general a la baixa, el document destaca un canvi d’hàbits en el tipus d’energia dels vehicles matriculats. A l’abril, els vehicles el cent per cent elèctrics han viscut un augment extraordinari del 240% respecte a l’abril anterior (de cinc a disset vehicles), mentre que els híbrids de gasolina no endollables han pujat un 56,3%. Aquestes dades confirmen l’interès creixent per opcions de mobilitat més sostenibles.

En canvi, els vehicles de gasolina han retrocedit notablement aquest mes (-20,6%), i també han caigut lleument els vehicles sense carburant (-2,9%) en el còmput anual. La matriculació de vehicles de gasoil mostra una lleu tendència a l’alça, amb un 2,3% en l’acumulat anual.

Segons les dades ajustades, la tendència general de matriculacions presenta un descens sostingut en els últims cinc mesos (-2,4%). Els turismes mantenen una tendència lleugerament negativa, mentre que els camions i camionetes són l’única categoria amb una evolució mensual positiva (1,1%). Les motocicletes i ciclomotors també creixen (1,0%), però amb menor intensitat. La demanda global es manté continguda, però es diversifiquen les preferències.

LES IMPORTACIONS SUMEN 147 MILIONS D'EUROS

Les importacions de béns durant el mes d’abril van sumar 147,87 milions d’euros, amb un creixement del 3,6% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons les dades publicades pel departament d’Estadística. Destaquen amb una variació percentual i absoluta positiva els grups d’alimentació, amb un 10%; farmàcia-perfumeria, amb un 14,7%, i diversos, amb un 12,2%. Per contra, amb un decreixement es troba el grup d’energia, amb un -13,5%. Sense el capítol d’energia, la variació percentual de les importacions és d’un 5,2%. Pel que fa a les exportacions de béns, van sumar 14,89 milions d’euros, xifra que representa un descens del 25,2% respecte a l’abril del 2024.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.864,84 milions d’euros. Aquesta dada representa un increment de l’1,1% respecte al mateix període de l’any anterior. Destaquen el transport, amb una pujada del 6,7%; alimentació, amb un augment del 4,5%, i farmàcia-perfumeria, amb un creixement del 6,5%.

