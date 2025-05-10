ESTADÍSTICA
El mes d’abril trenca la tendència al descens de les matriculacions
Els concessionaris han venut 348 automòbils, un 2,4% més que l’any passat
Les dades publicades ahir pel departament d’Estadística revelen que el mes d’abril del 2025 va registrar un total de 348 vehicles matriculats, una pujada del 2,4% respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest creixement ha estat impulsat sobretot per les motocicletes i ciclomotors (+13,8%), els camions i camionetes (+12,1%), i la categoria d’altres vehicles (+9,1%). En canvi, els turismes van experimentar una caiguda del 4,3%.
Tanmateix, el balanç acumulat del primer quadrimestre (gener-abril) presenta una tendència negativa, amb 1.253 vehicles matriculats, és a dir, un descens de l’1,6% respecte al mateix període del 2024. Aquesta disminució s’explica per la baixada de matriculacions de turismes (-2,2%) i camions (-4,4%), tot i els lleugers augments de motocicletes i altres categories.
Motocicletes i ciclomotors augmenten un 13,8% i els camions, un 12,1%
Pel que fa als darrers 12 mesos, s’han matriculat 3.755 vehicles, un 5,3% menys que l’any anterior. La davallada és generalitzada en totes les categories, amb especial incidència en camions i camionetes (-12,2%) i en vehicles de la categoria altres (-14%).
Malgrat la tendència general a la baixa, el document destaca un canvi d’hàbits en el tipus d’energia dels vehicles matriculats. A l’abril, els vehicles el cent per cent elèctrics han viscut un augment extraordinari del 240% respecte a l’abril anterior (de cinc a disset vehicles), mentre que els híbrids de gasolina no endollables han pujat un 56,3%. Aquestes dades confirmen l’interès creixent per opcions de mobilitat més sostenibles.
En canvi, els vehicles de gasolina han retrocedit notablement aquest mes (-20,6%), i també han caigut lleument els vehicles sense carburant (-2,9%) en el còmput anual. La matriculació de vehicles de gasoil mostra una lleu tendència a l’alça, amb un 2,3% en l’acumulat anual.
Segons les dades ajustades, la tendència general de matriculacions presenta un descens sostingut en els últims cinc mesos (-2,4%). Els turismes mantenen una tendència lleugerament negativa, mentre que els camions i camionetes són l’única categoria amb una evolució mensual positiva (1,1%). Les motocicletes i ciclomotors també creixen (1,0%), però amb menor intensitat. La demanda global es manté continguda, però es diversifiquen les preferències.
LES IMPORTACIONS SUMEN 147 MILIONS D'EUROS
Pel que fa a l’acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.864,84 milions d’euros. Aquesta dada representa un increment de l’1,1% respecte al mateix període de l’any anterior. Destaquen el transport, amb una pujada del 6,7%; alimentació, amb un augment del 4,5%, i farmàcia-perfumeria, amb un creixement del 6,5%.