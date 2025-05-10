ENTITATS
L’Empresa Familiar demana l’actualització del marc laboral
Daniel Armengol afirma que cal enfortir la col·laboració entre sector públic i privat
L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) es va reunir ahir en assemblea general per repassar “la feina feta els darrers anys”, en matèries com l’acord d’associació, les connexions aeroportuàries o la col·laboració publicoprivada, segons va fer públic en un comunicat de premsa.
El president de l’entitat, Daniel Armengol, va demanar treballar sobre l’actualització del marc laboral, i encarar “amb rigor i visió de futur” la reforma de la CASS. En el discurs inicial va destacar la “multitud de reptes locals” que tenen, com ara l’acord d’associació, “amb els canvis legislatius que implicaria”. Sobre aquest tema, va assegurar que “a falta de saber si serà considerat mixt o no, estem jugant amb els terminis per tenir-ho tot consensuat a les portes, si s’escau, d’un referèndum. Quan arribi el moment, tenim previst organitzar un esdeveniment obert, profund i rigorós amb totes les veus per analitzar què implica realment aquest acord”. El president va alertar sobre l’aparició de “normatives i corrents cada cop més populistes” que, segons va assenyalar, influeixen en les decisions polítiques.
Armengol va animar els membres de l’associació a continuar treballant per impulsar i difondre un model de país guiat per dos criteris: cercar estratègies per a la diversificació econòmica i millorar la competitivitat de les empreses.