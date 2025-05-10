Joventut
El Fòrum de la Joventut participarà en el màxim òrgan europeu com a observador
Com a membre, pot participar en les assemblees generals i grups de treball
El Fòrum Nacional de la Joventut ha estat acceptat com a membre observador del Fòrum Europeu de la Joventut (YFJ), màxim òrgan de representació de les entitats juvenils a escala europea. Com a membre observador, el Fòrum pot participar en les assemblees generals i grups de treball del YFJ accedir a espais d’intercanvi i cooperació internacional i contribuir a l’impuls de les polítiques juvenils europees.
El Fòrum haurà de demostrar una estructura democràtica sòlida, una representativitat significativa entre la joventut andorrana, independència respecte a les institucions públiques i una participació activa en les iniciatives del YFJ, en els anys següents, per assolir la plena integració en el Fòrum Europeu de la Joventut.