SEGURETAT SOCIAL
El fons de jubilació remunta a l’abril després del descens
El fons de reserva de jubilació ha tancat l’abril amb una rendibilitat positiva, després d’un març negatiu a causa de la crisi dels aranzels. El fons s’enfila fins als 1.820 milions d’euros a 30 d’abril, recuperant-se així del descens del març, quan la xifra es va enfonsar fins als 1.816 milions. Tot i l’increment, no s’assoleix la xifra rècord del febrer, amb 1.860 milions. La xifra de l’abril suposa un increment de 3,5 milions respecte al març, i un descens de 2,9 milions des del tancament del 2024, quan se situava en 1.822 milions. La rendibilitat positiva de l’abril ve donada gràcies al posicionament del fons i a la gestió activa de l’exposició a renda variable. “En un entorn d’elevada volatilitat degut a les notícies sobre l’aplicació d’aranzels, la renda fixa ha actuat d’actiu refugi”, apunta l’informe.
Torna a guanyar rendibilitat amb una gestió prudent