Educació
El col·legi Sant Ermengol guanya la segona edició del concurs de robòtica educativa
El segon classificat ha estat l'equip 'The Robotix' del col·legi Maria Janer, i tercers han quedat els 'Dracs Blancs' de l'escola andorrana del Pas
L'equip 'Boby team' del col·legi Sant Ermengol ha guanyat la segona edició del concurs de robòtica educativa, per davant de l'equip 'The Robotix' del col·legi Maria Janer, i dels 'Dracs Blancs' de l'escola andorrana del Pas. L'activitat ha tingut lloc aquest matí al centre de formació professional d'Aixovall i hi han participat 16 escoles de primera ensenyança, amb un total de 16 equips, formats per 62 alumnes i 25 docents. La temàtica d'aquesta edició s'ha inspirat en la neu i l'esqui, on el robot s’ha convertit en un esquiador d’elit i ha hagut de superar un seguit de reptes i aconseguir la màxima puntuació.
Enguany, tots els centres educatius participants han rebut una dotació de robòtica per al seu centre. Els tres primers classificats han obtingut també un trofeu acreditatiu i la medalla d’acord amb el resultat obtingut. I a la resta d’escoles implicades se’ls ha obsequiat amb una medalla commemorativa de l’esdeveniment.