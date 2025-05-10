Congrés
Baró, Pujol i Nazzaro continuaran liderant el PS
La voluntat de l'executiva és continuar desenvolupant la tasca d'aquests dos anys
Pere Baró, Marta Pujol i Maria Nazzaro continuaran liderant el Partit Socialdemòcrata fins, almenys, el 2027. Així ho ha decidit la militància del partit en el XXI congrés ordinari celebrat avui. La voluntat d’aquesta nova executiva és continuar desenvolupant la tasca d’aquests dos anys.
La vocalia continuarà encapçalada per Gerard Alís, Joao de Melo, Maria Carmen Garcia i Sergi González. El comitè directiu estarà format per Carles Blasi, Eva Calero, Josep Maria Cucalón i set persones més, així com els càrrecs electes. Finalment, Jan Cartes ha escollit per segona vegada consecutiva com a defensor de l’afiliat.