REPORTATGE
La vida d’un Josep Pla infeliç
Xavier Pla presenta a La Trenca ‘Un cor furtiu’, la biografia “més completa” de l’escriptor Josep Pla, amb el director Marc Recha.
“Per aconseguir la glòria literària, Josep Pla perd la felicitat.” Així ho va relatar Xavier Pla, autor de la biografia “més completa” de l’escriptor i periodista Josep Pla. Ahir a la tarda el filòleg va presentar Un cor furtiu a la llibreria La Trenca, en un acte amb la participació del guionista i director de cinema Marc Recha i va ser conduït per l’exsíndica Roser Suñé. “Per ser el millor escriptor català, Josep Pla estava disposat a vendre l’ànima al Diable”, va detallar.
“Vestia amb la roba dels altres i, precisament, aquesta és la metàfora de la literatura: una transformació i transfiguració perpètua”, va definir Xavier Pla. El company de ponència, Marc Recha, va dibuixar Pla com un “calidoscopi de la condició humana”. “Tota persona incapaç de gestionar les seves emocions arriba a la categoria de Josep Pla”, va concloure.
Un cor furtiu és una obra construïda en deu anys, vuit dels quals exclusivament per examinar la documentació que el mateix Josep Pla va conservar. “Tot. Ho va guardar tot. Va ser la meva condemna”, riu Pla. “Als quinze anys, Josep Pla va decidir guardar tot el que tingués a veure amb ell, va demostrar una ambició desmesurada en projectar-se al futur”, sentencia el biògraf.
“A Andorra no li dedica gaires pàgines”, va detallar Pla. Explica que l’any 1943, l’escriptor acompanyat d’Alberto Puig Palau arriba al Principat suposadament per fer cures d’una intoxicació alimentària. “Per mi és inexplicable que vingui a Andorra d’escapada i no per fer activitats contra el règim”, va assegurar. “Tenia una dèria en contra la muntanya, la primera sensació va ser l’asfíxia de no trobar l’horitzó”, va explicar. L’enganyifa de l’escapada és només una del centenar d’històries del “nòmada cosmopolita” que “sempre va pensar que era el millor escriptor català”. “Contradictori i infeliç”, conclou. La incògnita ara és saber si ho va aconseguir. Ser una figura polèmica i influent.