REPORTATGE
Vaivé incert entre ‘concordis’
El líder de Concòrdia contradiu els comuns i afirma haver conversat amb els cònsols, haver-los ensenyat el text i, fins i tot, el mapa.
Concòrdia i els seus comuns s’han convertit en els protagonistes polèmics de les darreres hores per una proposició de llei el contingut de la qual no ha tingut temps de ser motiu de disputa. L’anada i tornada de missatges contradictoris entorn qui sap què, en matèria de la voluntat del grup parlamentari líder de l’oposició de “protegir més del cinquanta per cent del territori amb la creació d’un sistema de reserves naturals”, deixa entreveure mancances comunicatives entre els implicats.
La realitat és que Concòrdia vol tirar endavant una proposició de llei, presentada dimarts passat a la tarda en roda de premsa, que repercuteix directament en espais que són propietat dels diversos comuns i, per tant, calen, o caldran, converses per fer-ho possible. Fins on han arribat aquestes converses és el verdader debat del tema.
Andorra la Vella i Escaldes aposten pel silenci com a resposta a Escalé
Després que els comuns expressessin no ser coneixedors de cap mena de detall respecte a la proposició de llei, el líder de Concòrdia, Cerni Escalé, va desmentir aquesta informació i va assegurar que els seus comuns disposen del text del projecte. El president del grup parlamentari va contradir les corporacions d’Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià. Pel que fa als contactes amb la capital, Escalé va afegir que s’han mantingut trobades amb la cònsol menor, Olalla Losada, i el conseller Marc Torrent, i més superficialment ha informat, també, el cònsol major, Sergi González.
El líder de Concòrdia també va negar la versió d’Escaldes-Engordany i va assenyalar que va parlar llargament sobre la proposta legislativa amb la cònsol major, Rosa Gili, i amb la consellera Magda Mata. A més, Escalé va recalcar que en la conversa amb Mata tenien el text al davant i havien, fins i tot, desplegat el mapa dels territoris en què es tirarien endavant les mesures. El líder de l’oposició va explicar que de Sant Julià va parlar amb el cònsol major, Cerni Cairat, i que aquest coneix els perímetres que fixa la proposició de llei, perquè ja havia vist la proposta que va presentar Concòrdia.
Després d’aquestes declaracions, però, es va tornar a intentar parlar amb els comuns, tant el d’Andorra la Vella com el d’Escaldes, que van apostar pel silenci com a resposta a la consulta, i en cap cas han contradit ni afirmat les aportacions d’Escalé.
Pel que fa als quatre comuns que no tenen representació de Concòrdia, Canillo, Encamp, Ordino i la Massana, Escalé no va fer cap puntualització. Les quatre corporacions van comentar que només se’ls va informar que farien una roda de premsa per fer pública la proposició i no han fet una valoració del text perquè no han tingut accés al contingut de la proposta.
Arribats a aquest punt, queda per veure si els comuns i el grup parlamentari líder de l’oposició es posen d’acord per tirar endavant una proposició que repercuteix directament en els seus territoris.