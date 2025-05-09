Informe
Standard & Poor's manté la qualificació d'Andorra a A-/A-2 i revisa la perspectiva a estable
L'informe recull que la dilatació de l'acord d'associació retarda la materialització dels beneficis econòmics esperats
L’agència d’avaluació Standard & Poor’s (S&P) ha publicat la qualificació d’Andorra i la manté en A-/A-2, i revisa la perspectiva de positiva a estable. L'informe remarca el creixement de l'economia andorrana, que ha estat d'un 3,4% del PIB l'any 2024, unes finances públiques sòlides, una posició externa netament creditora, i un nivell de deute públic moderat, situat al voltant del 30% del PIB. L'informe també destaca que el Principat conserva una posició d'actius nets, amb unes reserves internacionals que representen el 12% del PIB. L'agència valora la prudència de la política fiscal, assenyalant el superàvit públic previst de gairebé el 4% del PIB el 2024.
La importància de l'acord d'associació amb la Unió Europea per a l'agència es reflecteix en la revisió de la perspectiva que passa de positiva a estable, amb l'argument que la dilatació del procés en retarda la materialització dels beneficis econòmics esperats. L'agència considera que també hi influeixen l'accés a la liquiditat del sistema bancari, més lenta del previst, i la manca de dades segregades sobre el finançament del deute extern.