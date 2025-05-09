COL·LECTIUS
El silenci del Govern a l’ultimàtum encén la coordinadora d’habitatge
La plataforma assegura que “continuarà pressionant al carrer i a les institucions”
La Coordinadora per un Habitatge Digne va carregar ahir contra el Govern i la patronal per no haver donat resposta a l’ultimàtum llançat per la plataforma, que expirava el 5 de maig. Entre les demandes principals que havia plantejat destaquen la regulació dels preus de tots els lloguers segons el seu valor real i la creació “immediata” d’un registre de propietat. “Interpretem aquest silenci com el típic silenci administratiu, que no porta al diàleg”, va indicar la coordinadora.
Davant el silenci, la plataforma va anunciar que exercirà pressió tant al carrer com a les institucions. Només Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata van respondre a les seves reivindicacions, segons va assenyalar l’entitat. Tot i això, la plataforma critica que cap de les dues formacions va adoptar un posicionament clar sobre les mesures urgents proposades.
“Els plantejaments no paguen lloguers”, va assegurar, tot i que valora positivament que el Govern “sembli encaminar-se cap a un model de regulació”. Exigeix a l’executiu que concreti “mesures valentes i efectives” per fer front a la crisi d’habitatge.
Pel que fa a la patronal, la coordinadora va denunciar que es manté fermament en contra de qualsevol mena de regulació. Aquesta actitud, van afirmar, “blinda els interessos d’una minoria privilegiada mentre la gran majoria de la població es veu ofegada pels preus i l’especulació”.