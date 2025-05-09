Socialdemòcrates
El PS presenta la nova candidatura i una imatge renovada coincidint amb el seu 25è aniversari
Pere Baró, Marta Pujol i Maria Nazzaro repetiran al capdavant de la direcció del partit, mentre que Jan Cartes es manté com a defensor de l’afiliat
El Partit Socialdemòcrata (PS) afronta el XXI Congrés ordinari amb una única candidatura per renovar els òrgans directius de la formació. La nova executiva estarà encapçalada novament per l’actual president, Pere Baró, acompanyat per Marta Pujol com a primera secretària i Maria Nazzaro com a secretària d’organització. La proposta de renovació serà sotmesa a aprovació demà durant la segona jornada del congrés. També es mantindran com a vocals Gerard Alís, Joao de Melo, Maria Carmen Garcia i Sergi González, que continuaran donant suport a la línia política de la direcció actual.
Pel que fa al Comitè Directiu, la composició incorpora figures destacades com Carles Blasi, Eva Calero, Josep Mari Cucalón, Eduard Ricart Garcia, Jordi Font, Tomàs González, Mariona González, Esteve López, Carmen Sánchez i Sergi Teixeira. A aquests s’hi sumen els membres electes del partit, entre ells els tres consellers generals, el cònsol major d’Andorra la Vella, consellers parroquials i els coordinadors dels comitès locals.
En l’àmbit institucional, Jan Cartes ha estat l’únic candidat a defensor de l’afiliat i repetirà el càrrec per segon mandat consecutiu.
Renovació d’imatge per celebrar 25 anys d’història
Coincidint amb la commemoració del seu 25è aniversari, el PS ha presentat aquesta tarda la nova imatge corporativa. El redisseny del logotip recupera la rosa amb set pètals, que representa cadascuna de les parròquies del país, i simbolitza la voluntat de modernització de la formació sense abandonar la seva essència històrica i els valors fundacionals de justícia social, solidaritat i progrés.
Les sigles “PS” adopten ara una tipografia més contemporània on destaca la “S” de socialdemocràcia, com a emblema de la força i l’arrelament del partit a l’esquerra política andorrana.