Afers Socials
El protocol d'actuació contra agressions al personal estarà llest enguany
El ministeri d'Afers Socials avança en l'elaboració de l'esborrany, després d'haver iniciat l'anàlisi al 2021
El Govern ha informat que encara no hi ha un protocol d'actuació contra agressions a treballadors socials, i que està previst que l'esborrany es finalitzi aquest 2025. Així ho ha fet saber la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, a una pregunta escrita formulada pel conseller del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró.
L'executiu afirma que s'està treballant en l'elaboració d'un protocol específic des del 2021, en un procés que es va estructurar en tres fases: la primera d'anàlisi amb entrevistes als equips, la segona de formació i mesures físiques, i una tercera de redacció. "A partir de l'anàlisi prèvia de les mesures ja implantades, s'està treballant en l'elaboració d'un protocol d'actuació, tenint en compte l'experiència pràctica i les propostes recollides", manifesta Marín.
L'executiu assenyala en l'informe que s'han dut a terme un seguit d'accions preventives, com formacions específiques, que es van impartir durant l'any 2022, sobre autocura i cura dels equips socials, per "dotar el personal d'eines per gestionar millor situacions d'estrès i agressivitat", a les quals van assistir 34 persones.
Entre els anys 2023 i 2024 es van començar a aplicar diverses "mesures preventives físiques", com la instal·lació de botons de seguretat, càmeres de videovigilància, control d'accés des de la recepció, enregistrament de trucades, l'adequació dels espais d'entrevistes. A banda, alguns espais disposen de vigilant de seguretat durant l'horari d'atenció al públic, finestres amb obertura limitada, finestres reforçades o vidres antibales.
Baró també va preguntar per què el Servei d'Atenció Primària no disposava de Cap d'Àrea, en el moment de formular la pregunta. Trini Marín ha reconegut que el càrrec estava lliure perquè "el concurs de mobilitat per cobrir aquesta plaça estava en curs". La titular d'Afers Socials afegeix que el procés de selecció es va tancar el 15 d'abril d'enguany i que el nou Cap d'Àrea s'incorporarà el 13 de maig de 2025.