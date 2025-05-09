TENIA 45 ANYS
Mor a València el reclús que no va tornar del permís mèdic
Va ser internat en una presó a Rabat sense tractament per al càncer
José Miguel Martínez, el pres que va sortir de la Comella amb un permís de 48 hores per rebre tractament mèdic a Barcelona i no va tornar, va morir dimecres a València, la ciutat on resideix la seva família, a causa del càncer de coll que li va ser detectat quan estava reclòs a Andorra. L’home va ser detingut a Tànger per una ordre de la Interpol tramitada des d’Andorra i va ser internat en una presó de Rabat, on va deixar de rebre tractament, especialment l’experimental de l’hospital de La Fe que semblava funcionar.
El seu deteriorament va obligar les autoritats marroquines a traslladar-lo a un hospital, on va rebre una atenció mèdica insuficient. Policies andorrans van intentar traslladar-lo en un vol comercial, però no van poder per les condicions físiques del malalt. Va ser detingut el 2018 amb 280 grams de cocaïna al Pas de la Casa. Dos anys més tard, va ser condemnat a vuit anys de presó. El seu pare va criticar la lentitud de la justícia andorrana en reclamar l’extradició fins que la batlle, per raons humanitàries, va retirar l’ordre de recerca i va deixar sense efecte la demanda d’extradició. Juan Miguel, el pare, clamava que al Marroc s’estava morint per falta de medicaments i de nutrició. El 21 de març va quedar en llibertat i la família va haver d’organitzar un complicat trasllat a València a causa de la seva delicada salut.