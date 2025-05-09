Estadística
Les matriculacions augmenten un 2,4% a l'abril
Els concessionaris han venut 348 vehicles
El mes d'abril s'ha tancat amb la matriculació de 348 vehicles, xifra que representa un augment del 2,4% en comparació a les 340 que hi va haver durant el mateix període de l'any 2024, segons publica el departament d'Estadística. Les dades indiquen que hi ha hagut 12 compres més de motocicletes i ciclomotors, de 87 a 99; quatre més de camions i camionetes, de 33 a 37; i una més d'altres, d'11 a 12. Per contra l'adquisició de turismes ha baixat en nou unitats, de 209 a 200.
Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins a l'abril de 2025 han estat 1.253, que implica un lleuger descens de l'1,6% respecte al mateix període de l'any anterior, quan es van matricular 1.273 vehicles. Les categories que presenten variacions positives són: altres i motocicletes, amb dues unitats més, respectivament. Per contra, turismes baixa 18 unitats i camions i camionetes sis unitats.