Estadística
Les importacions de béns a l'abril sumen 147 milions d'euros
Els darrers 12 mesos les adquisicions han tingut un valor de 1.864,84 milions d'euros
Les importacions de béns durant el mes d'abril van sumar 147,87 milions d'euros, amb un creixement del 3,6%, respecte al mateix mes de l'any anterior, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Destaquen amb una variació percentual i absoluta positiva els grups 'alimentació', amb un 10%; 'farmàcia-perfumeria', amb un 14,7%; i 'diversos', amb un 12,2%. Per contra, amb un decreixement es troba el grup 'energia', amb un -13,5%.
Sense el capítol 'energia', la variació percentual de les importacions és d'un +5,2%. Pel que fa a les exportacions de béns van sumar 14,89 milions d'euros, xifra que representa un descens del 25,2% respecte a l'abril de 2024.
L'acumulat dels darrers 12 mesos
Pel que fa a l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.864,84 milions d’euros, aquesta dada representa un increment de l'1.1%, respecte al mateix període de l'any anterior. Sense el capítol 'energia', les adquisicions en valor registren un augment del 2,3% respecte al mateix període. Les exportacions van tenir un valor de 190,17 milions d’euros, que implica un decreixement de l'1,7%. Destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta els grups 'transport', amb una pujada del 6,7%; 'alimentació', amb un augment del 4,5%; i 'farmàcia-perfumeria', amb un creixement del 6,5%. Per contra, amb una variació negativa es troben els grups 'energia', amb una baixada de l'11,4%; 'vestit i calçat', amb una davallada del 3,1%; i 'electrònica', amb un descens del 2,7%.