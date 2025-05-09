Estadística

Les importacions de béns a l'abril sumen 147 milions d'euros

Els darrers 12 mesos les adquisicions han tingut un valor de 1.864,84 milions d'euros

Camions a la frontera.

Les importacions de béns a l'abril sumen 147 milions d'eurosArxiu

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Les importacions de béns durant el mes d'abril van sumar 147,87 milions d'euros, amb un creixement del 3,6%, respecte al mateix mes de l'any anterior, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Destaquen amb una variació percentual i absoluta positiva els grups 'alimentació', amb un 10%; 'farmàcia-perfumeria', amb un 14,7%; i 'diversos', amb un 12,2%. Per contra, amb un decreixement es troba el grup 'energia', amb un -13,5%.

Sense el capítol 'energia', la variació percentual de les importacions és d'un +5,2%. Pel que fa a les exportacions de béns van sumar 14,89 milions d'euros, xifra que representa un descens del 25,2% respecte a l'abril de 2024.

L'acumulat dels darrers 12 mesos

Pel que fa a l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.864,84 milions d’euros, aquesta dada representa un increment de l'1.1%, respecte al mateix període de l'any anterior. Sense el capítol 'energia', les adquisicions en valor registren un augment del 2,3% respecte al mateix període. Les exportacions van tenir un valor de 190,17 milions d’euros, que implica un decreixement de l'1,7%. Destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta els grups 'transport', amb una pujada del 6,7%; 'alimentació', amb un augment del 4,5%; i 'farmàcia-perfumeria', amb un creixement del 6,5%. Per contra, amb una variació negativa es troben els grups 'energia', amb una baixada de l'11,4%; 'vestit i calçat', amb una davallada del 3,1%; i 'electrònica', amb un descens del 2,7%.

tracking