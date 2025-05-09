FEMINISME
L’Institut de les Dones inicia una col·laboració amb l’homòleg català
L’Institut Andorrà de les Dones (IAD) i l’Institut Català de les Dones van celebrar dimecres passat la seva primera trobada institucional amb la voluntat d’explorar possibles vies de col·laboració per impulsar projectes conjunts en matèria d’igualtat de gènere. Durant la reunió, també es van posar sobre la taula altres línies de treball que es preveu integrar en un futur acord de col·laboració, com ara l’accés a formació especialitzada i l’intercanvi de bones pràctiques.
A la reunió van participar la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Sònia Guerra, i la secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones, Judith Pallarés, qui va estar acompanyada per Pilar Armengol, membre de la comissió executiva de l’IAD. També hi va assistir la delegada del govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives Tarrés, que va manifestar el seu suport a la nova aliança institucional.