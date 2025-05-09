Entitats
L'Empresa Familiar demana l'actualització del marc laboral
Daniel Armengol ha reiterat la necessitat d'enfortir la col·laboració entre els sectors públic i privat
L'Empresa Familiar Andorrana s'ha reunit aquest divendres en assemblea general per repassar "la feina feta els darrers anys", en matèria com l'acord d'associació, les connexions aeroportuàries o la col·laboració públic-privada, segons ha fet públic en un comunicat de premsa.
El president de l'entitat, Daniel Armengol, ha demanat treballar sobre l'actualització del marc laboral, i encarar "amb rigor i visió de futur" la reforma de la CASS. En el discurs inicial ha destacat la "multitud de reptes locals" que tenen com l'acord d'associació "amb els canvis legislatius que implicaria". Sobre aquest tema ha dit que "a falta de saber si serà considerat com a mixt o no, estem jugant amb els terminis per tenir-ho tot consensuat a les portes, si s’escau, d’un referèndum. Quan arribi el moment, tenim previst organitzar un esdeveniment obert, profund i rigorós amb totes les veus per analitzar què implica realment aquest acord". El president ha alertat sobre l'aparició de "normatives i corrents cada cop més populistes" que, segons ha dit, influeixen en les decisions polítiques.
Armengol ha animat els membres de l'associació a continuar treballant per impulsar i difondre un model de país guiat per dos criteris: cercar estratègies per a la diversificació econòmica i millorar la competitivitat de les empreses.
La importància de les successions i el protocol en empreses familiars
Si el fundador i director de Family Business Solutions, Ricard Agustín, i l'advocada i sènior manager de KPMG Espanya Sara Rovira haguessin de donar un consell a les empreses familiars aquest seria que "realment els propietaris actuïn com a propietaris responsables. És a dir, que realment vetllin perquè al negoci hi hagi la gent que hi ha d'haver al negoci". En aquest sentit, defensen que s'han d'escollir els millors perfils, siguin membres de la família o no. I un error que es trobin sovint en la seva tasca d'assessorament? "pensar que mai ens passarà", és a dir, pensar que l'empresa no tancarà, que no es barallaran els socis...
Aquestes han estat algunes de les idees que han exposat en una xerrada posterior a la celebració de la 24a assemblea d'Empresa Familiar Andorrana (EFA) en què han parlat del llibre 'Pecats d'empresa familiar', en què es recullen 50 errors, dels quals han volgut fer una "pinzellada". N'han esmentat onze i entre els consells més importants, que cal fer una bona successió i atendre el relleu general o la importància del protocol.
D'aquesta manera, els dos experts han posat en relleu que pensar que "a nosaltres no ens passarà" és el que més sovint es troben en la seva feina d'assessorament a les empreses familiars. Un altre error és barrejar qüestions familiars i empresarials o també "no tenir orgull, no lluir-lo" és a dir, no 'presumir' en certa manera de ser una empresa familiar. Un altre pecat que es troben sovint és l'absència de normes i en aquest sentit han incidit en la importància que hi hagi un protocol on es recullin aspectes com els valors, el consell de família, els pactes sobre entrades i sortides a les empreses o les jubilacions.
En el seu detall dels onze 'pecats' Rovira i Agustín han continuat detallant que no s'ha d'infravalorar el paper de la dona pel que aporta a una empresa, valors com la "cohesió" o "l'harmonia". Altres consells: Saber abraçar conflictes i tenir una visió compartida.
En l'apartat de la successió han incidit en la importància del relleu generacional, tenint en compte que de cada cent empreses només 30 passen a la segona generació i d'aquestes 30 només quinze arriben a la tercera i unes escasses cinc a la quarta. No tenir resistència a fer un testament i, sobretot, que sigui un bon testament han estat altres dels consells indicats.
Una altra qüestió que han volgut destacar és el problema de la pèrdua de confiança entre els propietaris i que no cal confondre-ho amb problemes de comunicació i també han subratllat que pot ser "fatal" per a l'empresa que no s'actuï com un soci, un propietari o un accionista responsable.
En el torn de preguntes els dos experts han parlat del model basc, que protegeix molt especialment les empreses familiars. En aquest sentit, han destacat els incentius fiscals, però també el fet que es promogui molt que es facin protocols i fins i tot se subvencionen.