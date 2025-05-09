REPORTATGE
Jordi Escoin, Premi Bagaleu
‘L’efecte taca d’oli’, primera novel·la de l’autor barceloní i que transcorre a Andorra, s’ha endut el guardó, dotat amb 3.000 euros.
El primer Premi Bagaleu de novel·la curta que atorga la Fundació Bomosa i que compta amb la col·laboració del Govern ha anat a parar a mans de Jordi Escoin (Barcelona, 1959) i el seu L’efecte taca d’oli. Escoin es va formar a l’escola d’escriptura de l’Ateneu barcelonès i ha publicat, des de 2018, més de trenta relats. Aquesta és la primera novel·la, que el jurat ha valorat molt positivament per tenir a Andorra l’escenari principal (en concret una escola) i pel fet, en paraules de Teresa Colom, “de tenir una trama sòlida, en la qual les peces encaixen a la perfecció a través de recursos metaliteraris”.
Els guanyadors són novel·listes novells però amb obra ja publicada
L’acte d’entrega, dirigit per Mercè Miguel, directora de Bomosa, va comptar amb la presència del president de la fundació, Turi Mora, que va destacar que “el premi ens parla des de la literatura de la nostra pròpia realitat, específicament d’una de les grans urgències del nostre temps, el canvi climàtic”.
I és que com recullen les bases del certamen, es premia una novel·la curta i una de finalista que tinguin per gènere la ficció climàtica utòpica, sens dubte un gènere força específic. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, va destacar que, per temàtica, aquest és “un premi valent, que des de la literatura explora possibilitats i esperances i que esdevé una eina per la presa de consciència i la transformació social”.
El finalista, dotat amb 1.500 euros, ha recaigut en Eduard Martí per la seva obra Infestació, una novel·la que Mariona Bessa, també membre del jurat, va definir com “una obra juvenil, amb tocs d’humor, amb una bona dosi d’aventura i, fins i tot, amb elements pròxims al terror”. Martí, també debutant en el gènere, és autor de relats curts premiats i ha publicat prèviament en diverses antologies.
Juntament amb els guardonats, la patrona de la fundació, membre del jurat i alhora ànima dels premis, Laura Tomàs, va destacar una menció del jurat per l’obra Setanta per cent, de Javi Fernàndez. Tomàs va destacar que l’objectiu del premi és impulsar la reflexió sobre la problemàtica climàtica que ens envolta, tenint present, això sí, que el premi és andorrà i que per aquest motiu s’ha buscat un jurat format majoritàriament per dones andorranes. En aquest sentit, de les obres guardonades va destacar-ne “la gran sensibilitat femenina que transmetien i el fet de mostrar un profund coneixement sobre el país”, malgrat ser d’autors homes i forans.
L’acte també va comptar amb la veu de Sergi Zamora, actor de doblatge afincat al país, que va llegir un fragment de l’obra finalista i de la guanyadora just abans que els premiats recollissin el seu Premi Bagaleu, una escultura obra de Maria Fusté.
A partir del pròxim setembre l’editorial catalana Chronos posarà a disposició dels lectors ambdues obres guardonades, que seran publicades en un sol volum. El premi té un format biennal i, per tant, serà ja el 2026 quan s’obri una nova convocatòria per als autors.