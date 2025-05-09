Trobades internacionals

Els síndics reben el nou ambaixador francès, Nicolas Eybalin

Nicolas Eybalin, ha substituït a Jean-Claude Tribolet i va entregar ahir les cartes credencials al Copríncep Episcopal

Els subsíndics generals amb l'ambaixador de França, Nicolas EybalinConsell General/S.P.

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han rebut aquest matí a la Casa de la Vall al nou ambaixador de França, Nicolas Eybalin, que ha substituït a Jean-Claude Tribolet i va entregar ahir les cartes credencials al Copríncep Episcopal.

Durant la trobada, els síndics i l'ambaixador han mantingut una reunió on han remarcat la importància de treballar conjuntament i potenciar els projectes culturals amb l'ambaixada. Eybalin ha pogut conèixer el nou hemicicle del Consell General, i s'ha interessat per la història del parlament andorrà.

