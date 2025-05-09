Economia
Una delegació empresarial visita Liechtenstein per conèixer l'experiència del país al mercat europeu
La trobada ha servit per veure l'evolució de sectors com la indústria i els serveis financers del país alpí
Una delegació andorrana ha visitat Liechtenstein per conèixer l'experiència del país alpí a l'espai econòmic europeu. El viatge, organitzat per la Cambra de Comerç, i amb la participació de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), del Col·legi d'Economistes i d'Andorran Banking, ha servit perquè la delegació andorrana conegués en detall la participació de Liechtenstein en el mercat interior europeu. "Un model en el qual Andorra pot emmirallar-se per reforçar la competitivitat del seu teixit empresarial, incrementar l'especialització i l'excel·lència dels seus sectors tradicions i avançar en la diversificació de l'economia", apunta la CEA.
La visita va començar ahir a la tarda amb una reunió de treball amb el president de la Cambra de Comerç i Indústria del país alpí, Klaus Risch, i amb el president i el director de l'Associació de Banquers de Liechtenstein, Simon Tribelhorn i Hans-Werner Gasnner. La trobada va servir per conèixer l'evolució de sectors com la indústria i els serveis financers del país europeu. La delegació es va reunir amb altres representants de Liechtenstein per conèixer com el país alpí incorpora el cabal comunitari i com aprofita els mecanismes de decisions shapping per introduir canvis a la normativa de la Unió Europea. "Apostem per reforçar la cooperació entre els agents econòmics i el Govern en aquest procés i per insistir en una major aproximació entre Andorra i els països de l'EEE, per aprofitar sinergies i unir esforços", destaca la delegació andorrana.
Els participants han coincidit en el fet que Liechtenstein és "un model a seguir en el camí d'accés d'Andorra al mercat interior de la UE". El president de la CCIS, Josep Maria Mas, creu que amb la visita "hem pogut veure quines oportunitats i dificultats hi ha en el camí que ells han fet". Per la seva banda, el president de la CEA, Gerard Cadena, ha destacat l'especialització i la diversificació de l'economia de Liechtenstein "gràcies a la participació en el mercat interior de la UE", i ha afegit que "aquest procés és el que volem per a Andorra: una economia que creix, sí, i que també creix en producte interior brut per càpita".