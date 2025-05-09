Projecte de llei d'accessibilitat
Concòrdia demana que les parades d'autobús garanteixin accessos accessibles
El grup parlamentari pretén incorporar la definició de "persona amb discapacitat" en el projecte de llei d'accessibilitat
El grup parlamentari de Concòrdia reclama que les parades d'autobús garanteixin accessos accessibles i informació adaptada per a totes les persones usuàries, i que els gossos "degudament acreditats i identificats amb el distintiu oficial corresponent" puguin accedir als autobusos. El grup també considera que s'ha de garantir que el personal d'atenció públic estigui format en matèria d'accessibilitat.
El grup parlamentari de Concòrdia pretén incorporar la definició de "persona amb discapacitat" en el llistat de definicions del projecte de llei d'accessibilitat universal. El grup lamenta que el projecte de llei només faci referència a "persones amb mobilitat reduïda". Concòrdia ha presentat un total de 23 esmenes, la majoria de les quals modifiquen parts del redactat. Entre aquestes també destaca la substitució del concepte de discapacitat per capacitat, "per tal d'adaptar-lo a qualsevol condició o circumstància de la persona", apunta el grup.
Participació més activa de la comissió
Concòrdia busca una participació més activa de la comissió per al foment de l'accessibilitat, promovent que impulsi iniciatives de sensibilització i plans d'accessibilitat anuals. Respecte a la comissió, el grup creu que la presidència ha de ser per una persona escollida per l'àrea de promoció a l'autonomia del ministeri d'Afers Socials, i que les vocalies han d'estar integrades per persones tècniques i qualificades en la matèria.