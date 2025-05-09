SUPLANTACIÓ DE LA IDENTITAT DE LA COMPANYIA
Andorra Telecom alerta d’un intent de ‘phishing’ amb una falsa oferta d’un mòbil
Andorra Telecom va alertar ahir d’un intent de phishing a les xarxes suplantant la seva identitat. La companyia va activar les mesures corresponents per desactivar l’amenaça i va alertar les persones que no cliquin un enllaç d’un missatge en el qual s’informa que es pot gaudir d’un smartphone prèmium “pagant només una petita part del seu valor”. Així, el presumpte suplantador comenta que la seva germana treballa a Andorra Telecom i que li ha dit que “molta gent no sap que, com a part del programa especial de fidelització” de la companyia, “és possible aconseguir l’últim smartphone prèmium pagant només una petita part del seu valor”.
Aquesta persona comenta que ella ja ha “aprofitat aquesta oportunitat” i que ja ha rebut el mòbil. Explica que “només cal pagar dos euros per l’enviament”. I en el missatge deixa l’enllaç.