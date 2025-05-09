TROBADES
Andorra ofereix a Astúries col·laboració en la gestió de les estacions d’esquí
Andorra vol compartir amb Astúries el seu model de desenvolupament turístic, vinculat a l’entorn natural i a l’esport. Així ho va exposar l’ambaixadora Eva Descarrega en una trobada diplomàtica amb la delegada del govern a Astúries, Adriana Lastra.
Descarrega va posar sobre la taula la possibilitat de “traslladar algunes de les experiències d’Andorra a les estacions d’esquí d’Astúries”, com ara el golf d’altura, el senderisme o les competicions de bicicleta de muntanya. “A Andorra, esport i turisme van de la mà”, va destacar.