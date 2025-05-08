TRIBUNALS
El “VIP de la Comella” que va ferir un conductor al coll, en llibertat
L’agressor havia complert els terminis màxims de presó provisional
El “VIP de la Comella”, tal com es va mencionar a si mateix el pres reincident i ben conegut de la policia que va ferir al coll amb un ganivet un conductor i va empastifar-li el cotxe amb femta de gos, ja es troba en llibertat. Poc després de la celebració del judici a final del mes de març, l’agressor va sortir del centre penitenciari a conseqüència de la petició de posada en llibertat immediata de la lletrada, ja que “no es complien els terminis de presó provisional”.
El Tribunal de Corts va condemnar ahir el jove resident com a autor del delicte d’agressió amb arma blanca per posar en perill la vida de la víctima i va dictar sentència, imposant-li una pena tres anys de presó, dels quals un de ferm i la resta condicionals a fer un seguiment de la seva patologia psiquiàtrica fins a l’alta mèdica o amb un termini de quatre anys, a banda d’un tractament de deshabituació de les drogues i la prohibició d’entrar en contacte amb la víctima durant deu anys. La Fiscalia, però, havia demanat quatre anys de presó durant el judici mentre que la defensa n’havia sol·licitat l’absolució.
Sentència de tres anys de presó, dels quals un de ferm per al reincident
Com que el condemnat ja ha complert l’any de presó ferma, no ha de tornar a ingressar al centre penitenciari. Tot i així, la lletrada va afirmar que presentarà un recurs d’apel·lació per portar el cas al Tribunal Superior de Justícia i aconseguir l’absolució.
Els fets van tenir lloc el juny de l’any passat, quan l’agressor va iniciar una discussió amb un propietari d’un vehicle aparcat en doble fila a prop d’un tomb que feia pujada a la Massana. El jove va fer senyals a la víctima perquè tragués el cotxe d’on estava aturat perquè no provoqués un accident, segons va expressar durant el judici. La víctima va sortir del vehicle per encarar-s’hi. Després de la confrontació el denunciant va trobar una plaça lliure i va aparcar davant la ferreteria on havia d’anar a comprar. En aquell moment l’agressor va apropar-s’hi per empastifar-li el vehicle de femta de gos.
En una segona picabaralla, quan la víctima va descobrir la femta, va agafar una forca de la ferreteria, suposadament per protegir-se dels gossos, que passejava l’agressor i que també van ser motiu de disputa, i va amenaçar-lo de mort. Tot i això, el condemnat va provocar talls amb un ganivet al coll i a la mà esquerra de la víctima.
EL SUPERIOR MANTÉ LA PENA PER AL JOVE QUE CONDUÏT AMB EL CARNET RETIRAT
Els fets van tenir lloc el desembre del 2023, quan el noi de 22 anys conduïa un cotxe quan tenia el permís retirat per ordre judicial. Els agents van fer-li senyals perquè s’aturés, però el conductor va fugir a gran velocitat. La policia va iniciar una persecució en què el jove va envair el carril contrari, va impactar contra un vehicle que estava aparcat i va continuar la marxa a tota velocitat de nou. Finalment, va perdre el control del cotxe a la rotonda del Km 0, on va xocar contra la barrera protectora i un arbre. El conductor va sortir del vehicle i va intentar fugir corrent, però els policies el van controlar i detenir.
La Fiscalia també va interposar un recurs per la sentència de Corts, ja que la multa estava per sota del mínim per a aquesta mena de delictes, així que la van incrementar fins als 5.300 euros.