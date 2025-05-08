Acció climàtica
El tercer abril més càlid des de 1950
La temperatura mitjana ha estat de 10,7 graus, amb una anomalia de +1,9 graus
Andorra ha viscut el tercer abril més càlid des de 1950, només per darrera del 2011 i el 2023, segons es desprèn de les dades de l'estació central de FEDA, recollides per Acció Climàtica. Durant el mes passat es van registrar una temperatura mitjana de 10,7 graus, xifra que suposa una anomalia de +1,9 graus. Una tendència que s'ha anat mantenint al llarg dels darrers 25 anys, on només s'han registrat cinc abrils freds, que són aquells que han experimentat temperatures entre 0,5 i-3 graus d'anomalia respecte a la mitjana de referència.
Pel que fa a les precipitacions acumulades s'han arribat als 62,9 mil·límetres. Segons Acció Climàtica ha estat un mes "normal". Les acumulacions més abundants s'han produït a l'estació de Sorteny, amb 99,2 mil·límetres, tot i que la mitjana de totes les estacions ha estat de 79 mil·límetres.
El període més fred es va produir a mitjans de mes, marcat per un front fred de l'Atlàntic que va deixar nevades per sobre dels 1.300 metres, amb gruixos de més de 10 centímetres a partir dels 1.700 metres. Acció Climàtica destaca que "el gruix de neu ha estat deficitari per a l'època de l'any".