CONSELL DE MINISTRES
La pujada d’entre l’1% i el 8% al funcionariat s’estudiarà cas per cas
La proposta sobre la revisió de les graelles resta en espera d’un complement d’informació
La revisió salarial dels funcionaris va ocupar bona part de la reunió del consell de ministres tot i que la proposta encara no està tancada. El ministre portaveu, Guillem Casal, va explicar que s’havia sol·licitat un complement d’informació a l’empresa que ha dut a terme l’estudi sobre les retribucions per poder tancar el pla que després es traslladarà als sindicats per negociar-lo. Casal va precisar que es tracta “d’una important quantitat de dades” a analitzar per elaborar un full de ruta que ha de ser “assumible”, “sostenible” per a les arques estatals. D’una banda, va precisar Casal, hi ha la revisió de graelles sobre la base de la comparativa que s’ha fet en el si de la mateixa administració i amb organismes assimilables forans, dels països de l’entorn. I, de l’altra, la compensació al funcionariat pels anys de congelació del complement que avaluava l’acompliment, el GAdA, i que ha d’implicar increments salarials d’entre l’1 i el 8 per cent; serà superior per als treballadors amb major antiguitat, però es tindran en compte altres paràmetres. Per tant, s’ha de fer una avaluació individualitzada, funcionari per funcionari.
Sobre el calendari, Casal va assenyalar que “analitzarem el complement d’informació tan bon punt estigui disponible” i que malgrat que sigui una feina tècnica ingent “volem anar el més ràpid possible, sabem que el calendari ens apressa”. La ministra Trini Marín havia avançat dimecres 7 com la data en què el Govern havia de validar la proposta i tot i que no sigui així sí que s’ha de celebrar “molt aviat” una reunió entre Funció Pública i representants sindicals per continuar la negociació. Als col·lectius de treballadors ja se’ls va presentar el resultat de l’estudi comparatiu i van fer les seves pròpies apreciacions. Sobre quin resultat augura a aquestes converses, el ministre va indicar que “no tenim cap expectativa ni positiva ni negativa al voltant de la negociació, pensem que estem fent la feina que pertoca” per tal que el conjunt de treballadors públics estiguin “remunerats de forma justa per la tasca que desenvolupen”.
La qüestió financera és cabdal. Per això i sobre la compensació pel GAdA perdut, va indicar que és “un procés feixuc i haurà d’estar acompanyat d’una implementació segurament progressiva”.
MÉS
AJUTS A DOCTORANDS
S’obre la convocatòria per als ajuts al tercer cicle, destinats a estudiants en la fase inicial del doctorat. La partida és de 97.200 euros i es preveuen dos ajuts.
TAXI
Els taxistes podran demanar una targeta de transport extra entre el 19 de maig i el 14 de setembre per ampliar la cobertura del servei en previsió d’esdeveniments com els Jocs dels Petits Estats.
PATRIMONI
El consell de ministres va adjudicar treballs de conservació al jaciment de la Margineda per 47.025 euros i una nova intervenció arqueològica a Sant Martí de Sella, per 49.400.