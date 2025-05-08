CONGRÉS
El PS debatrà reduir la jornada laboral
Una de les ponències lliurades proposa una rebaixa a 37,5 hores setmanals i l’altra, a 36
Els militants del PS hauran de decidir en el congrés amb quina proposta de reducció de la jornada laboral es queden. O cap. Una d’elles proposa passar de les 40 hores setmanals actuals a 37,5 –com vol aprovar el govern espanyol– i a l’altra la reducció és a 36 hores. El debat serà un primer pas per incorporar aquest canvi al programa electoral. “El congrés debatrà cinc ponències i servirà per validar l’única candidatura presentada per presidir el partit”, va comentar ahir Marta Pujol, primera secretària, que juntament amb Maria Nazazaro integren aquesta única llista que ha de permetre la continuïtat de Baró com a líder de la formació socialdemòcrata.
“Una de les aportacions té a veure amb l’IRPF per modificar les bases de cotització”
El congrés, que commemorarà els 25 anys des de la fundació del partit, començarà divendres a la tarda. Susanna Vela presentarà una ponència sobre els defensors de les generacions futures; també s’examinaran canvis en la fiscalitat per apujar les bases de cotització: “Els que tenen rendes més baixes que paguin menys, i els que les tenen més altes que paguin més”, va precisar Pujol. Els militants podran intercanviar idees que es puguin incorporar al programa electoral.
Baró lidera l'única candidatura i repetirà per presidir el partit
La trobada s’iniciarà a les 18.30 hores amb la inscripció de militants i simpatitzants a la seu del partit. A les 19 hores es donarà el tret de sortida oficial amb l’adopció del reglament de funcionament. Posteriorment, es validaran les candidatures per al comitè directiu, executiu i la figura del defensor de l’afiliat o afiliada, i es presentarà el programa polític de les candidatures a l’executiva.
La primera jornada també inclourà la presentació de l’estat de comptes i el llançament de la nova imatge corporativa del partit abans de cloure a les 20 hores. L’activitat continuarà al Suites Plaza Hotel&Wellness. La jornada següent s’iniciarà amb la votació interna i seguirà amb l’informe de gestió, el debat de ponències i les propostes de resolució. A la tarda, destaca la taula rodona sobre l’impacte social de l’acord d’associació amb la UE, que aportarà una visió oberta al debat nacional. El congrés tancarà a les 18.30 hores amb la proclamació dels resultats.