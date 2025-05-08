Meteo
Previsió de ruixats tempestuosos per aquesta tarda
La presència d'aire fresc facilitarà el creixement de núvols
Aquesta tarda poden aparèixer ruixats "puntualment poden ser tempestuosos", segons ha publicat el servei de meteorologia d'Andorra. Les precipitacions es preveuen per la presència d'aire fresc en altura, que facilitarà el creixement de núvols. Les temperatures mínimes previstes seran de 4 graus a Andorra la Vella i -4 graus al Pas de la Casa, i les màximes seran de 15 graus a la capital i 2 graus al Pas de la Casa, amb un vent feble de component oest.
Per divendres també s'esperen ruixats intermitents durant tot el dia, però més abundants durant la tarda i que podrien deixar alguna tempesta. Les temperatures mínimes previstes són de 7 graus a Andorra la Vella i -2 graus al Pas de la Casa, i les màximes de 15 graus a la capital i 2 graus al Pas de la Casa.