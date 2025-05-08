FINANCES
MyInvestor assoleix 10.000 milions de volum de negoci
MyInvestor, el neobanc amb el suport del Grup Andbank, ha assolit els 10.000 milions d’euros de volum de negoci. La xifra s’entén gràcies al creixement d’un 20%, que equival a 1.668 milions, durant els quatre primers mesos de l’any, segons una nota de premsa. MyInvestor ha aconseguit xifres rècord de captació de clients i increment patrimonial en productes d’inversió, i ja supera els 550.000 clients, dels quals un 60% disposa de productes d’inversió. En aquest sentit, el saldo ascendeix a 5.840 milions, amb un creixement del 20%. Els productes d’estalvi s’incrementen en 614 milions, fins a arribar els 3.700 milions d’euros, també amb un augment del 20% des del setembre. MyInvestor es posiciona com una de les entitats més solvents del panorama financer espanyol.
El neobanc dispara el seu creixement per les inversions