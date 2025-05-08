FINANCES

MyInvestor assoleix 10.000 milions de volum de negoci

Carlos Aso, vicepresident de MyInvestor.ANDBANK

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

MyInvestor, el neobanc amb el suport del Grup Andbank, ha assolit els 10.000 milions d’euros de volum de negoci. La xifra s’entén gràcies al creixement d’un 20%, que equival a 1.668 milions, durant els quatre primers mesos de l’any, segons una nota de premsa. MyInvestor ha aconseguit xifres rècord de captació de clients i increment patrimonial en productes d’inversió, i ja supera els 550.000 clients, dels quals un 60% disposa de productes d’inversió. En aquest sentit, el saldo ascendeix a 5.840 milions, amb un creixement del 20%. Els productes d’estalvi s’incrementen en 614 milions, fins a arribar els 3.700 milions d’euros, també amb un augment del 20% des del setembre. MyInvestor es posiciona com una de les entitats més solvents del panorama financer espanyol.

El neobanc dispara el seu creixement per les inversions

tracking