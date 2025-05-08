Noves tecnologies
Les jornades INNTEC 2025 reuneixen 300 professionals per parlar de ciberseguretat i innovació
L’esdeveniment, organitzat per ACTINN, ha posat l’accent en la consciència digital i la col·laboració tecnològica com a motors de canvi
La novena edició de les Jornades INNTEC, celebrades els dies 7 i 8 de maig i organitzades per ACTINN, ha conclòs amb un total de 300 assistents que van seguir les nou conferències i les sis taules rodones que han abordat els reptes i les oportunitats de la ciberseguretat 360º i la innovació en acció.
L’edició d’enguany ha comptat amb 34 ponents experts que han compartit coneixements i experiències en un ambient proper i participatiu. Segons ha destacat Ignasi Martín, director general d’ACTINN, “les ponències i les taules rodones han estat molt interessants i disteses, fet que ha creat un clima molt proper entre els assistents”.
Durant la primera jornada, dedicada a la ciberseguretat, es va posar èmfasi en la necessitat de conscienciar sobre els ciberatacs i adoptar mesures preventives, tant a nivell empresarial com personal. Les intervencions van remarcar que tant grans com petites empreses poden ser vulnerables i que cal actuar amb responsabilitat i preparació.
La segona jornada va girar entorn de la innovació com a eina de canvi. Es van abordar temes com la innovació sostenible per fer front als reptes ambientals i la col·laboració entre actors tecnològics per impulsar un ecosistema més eficient i resilient.