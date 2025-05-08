Govern
L'onzena edició del concurs RECcrea rep vint-i-un originals
Els guanyadors del millor curtmetratge s'enduran un val de compra de 700 euros per a Pyrénées Andorra
El concurs de curtmetratges RECcrea, comptarà amb vint-i-un treballs en una onzena edició en què han participat un centenar de joves. Els guanyadors del millor curtmetratge s'enduran un val de compra de 700 euros per a Pyrénées Andorra, els segons es repartiran 500 euros i els tercers 300. Els finalistes, a més, rebran un diploma acreditatiu i un obsequi a l'acte de lliurament de premis, que se celebrarà el dijous 5 de juny, a les 19 hores a la FNAC.