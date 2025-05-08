Feminisme
L'IAD inicia una col·laboració amb l'Institut Català de les Dones
L'objectiu és fomalitzar un acord per desenvolupar projectes conjunts en l'àmbit de la igualtat de gènere
L'Institut Andorrà de les Dones i l'Institut Català de les Dones van mantenir, ahir, la primera trobada institucional amb l'objectiu d'explorar vies de col·laboració que permetin desenvolupar projectes comuns en l'àmbit de la igualtat de gènere. En la trobada també van sorgir altres línies de treball que es preveuen recollir en un futur acord de col·laboració, com l'accés a formació especialitzada o l'intercanvi de bones pràctiques.
La reunió va comptar amb la participació de la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Sònia Guerra; la secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones, Judith Pallarés, acompanyada per Pilar Armengol, membre de la comissió executiva de l’IAD, així com amb la delegada del govern català a Andorra, Anna Vives Tarrés.