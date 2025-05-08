Narrativa
El guanyador del premi MoraBanc de contes comparteix les interioritats amb els lectors
Francesc Xavier Ambrós ha presentat el llibre 'El fil de vida' aquesta tarda Andorra la Vella
Reconeix Francesc Xavier Ambrós, guanyador del darrer premi MoraBanc de contes i narracions a la darrera Nit Literària Andorrana amb 'El fil de la vida', que una presentació és "una oportunitat molt bonica per donar a conèixer un projecte propi" i poder compartir amb els lectors tot allò que s'ha volgut transmetre i també el que hi ha darrere les històries. Aquesta tarda ho ha pogut fer a l'FNAC, on ha presentat el recull davant un públic que ha assistit al fòrum on s'ha fet l'acte. Així, l'escriptor ha destacat que la presentació del llibre, a més de la il·lusió per veure publicat el que s'ha escrit, suposa un acte de "comunió" amb el públic després de l'exercici de solitud que suposa escriure.
Les relacions, els petits gestos i els vincles que donen sentit a la vida són alguns dels temes que tracta 'El fil de la vida' i aquestes experiències que parteixen de la seva experiència personal és el que ha compartit l'escriptor amb els assistents. El recull de contes neix del treball que Ambrós va dur a terme en el marc del grup d'escriptors Diodati i arriba després de les novel·les 'Les ombres de monestir' i 'El secret del Cadí'. Rebre el premi i veure el llibre publicat il·lusiona "molt" l'autor que diu que el motiva a continuar escrivint.