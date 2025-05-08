Educació

Govern es reuneix amb les universitats per redactar el codi de bones pràctiques

El reglament s'aplicaria en formacions de curta durada

Un moment de la reunió del director del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, amb els rectors de les universitats d’Andorra.Govern



Andorra la Vella





El director del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, s’ha reunit aquest matí amb els rectors de les universitats del país per posar en marxa els treballs per elaborar el codi de bones pràctiques per a les formacions de curta durada anomenades microcredencials. Es tracta de la primera de diverses trobades entre el ministeri i les universitats per afavorir la implementació dels estàndards europeus en l'àmbit de l'ensenyament superior a Andorra.

