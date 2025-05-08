Educació
Govern es reuneix amb les universitats per redactar el codi de bones pràctiques
El reglament s'aplicaria en formacions de curta durada
El director del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, s’ha reunit aquest matí amb els rectors de les universitats del país per posar en marxa els treballs per elaborar el codi de bones pràctiques per a les formacions de curta durada anomenades microcredencials. Es tracta de la primera de diverses trobades entre el ministeri i les universitats per afavorir la implementació dels estàndards europeus en l'àmbit de l'ensenyament superior a Andorra.