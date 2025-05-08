Reunió
El Govern i l'AGIA impulsen un acord per actualitzar la normativa del sector immobiliari
El col·legi va traslladar la necessitat de millorar el control, agilitzar els tràmits i facilitar la construcció per fer front "a la manca de producte existent"
El Govern i l'AGIA van acordar impulsar un treball conjunt per revisar i actualitzar la normativa del sector immobiliari, així com per facilitar l'accés a dades que permetin disposar de més indicadors sobre els immobles i les necessitats del país. El cap de Govern, Xavier Espot, es va reunir amb la vicepresidenta de l'AGIA, Sandra Cano, i el secretari del col·legi, Jordi Ribó, el dimarts 6 de maig, on va expressar el compromís de l'executiu per facilitar les dades de lloguer trameses pels comuns, per poder analitzar-les adequadament.
El col·legi va traslladar la necessitat de millorar el control, agilitzar els tràmits i facilitar la construcció per fer front "a la manca de producte existent". L'acord, assenyala l'AGIA, obre la porta a una col·laboració més fluida amb el Govern, per "reforçar la transparència i l'eficiència del sector".