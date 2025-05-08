Conclave
Robert Prevost és el nou Papa amb el nom de Lleó XIV
El cardenal Robert Francis Prevost és el primer Papa estatunidenc de la història
Robert Francis Prevost, cardenal dels Estats Units, ha estat escollit nou Papa després que, almenys, dues terceres parts dels 133 cardenals reunits en conclave hagin votat a favor de la seva elecció. El cardenal protodiaca, Dominique François Joseph Mamberti, ha estat l'encarregat d’anunciar el nom del nou pontífex des del balcó de la basílica de Sant Pere, davant la mirada expectant de milers de fidels congregats a la plaça vaticana, en un moment que ja és històric per a l’Església Catòlica.
Amb la tradicional proclama en llatí —“Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!” (“Us anuncio una gran alegria: tenim Papa!”)— Mamberti ha fet públic el nom de l’escollit, que ha adoptat el nom de Lleó XIV. Robert Prevost, de 69 anys, i originari de Chicago té arrels peruanes i és el primer Papa estatunidenc de la història.
Espot desitja "molts encerts" al nou Papa
El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha unit a les celebracions per l'elecció del 267è Pontífex de l'Església catòlica, i li ha desitjat "molts encerts".
El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha celebrat l'elecció del Papa i ha demanat a la Diòcesi d'Urgell que pregi per Lleó XIV, en un vídeo publicat a les xarxes socials.
El copríncep francès, Emmanuel Macron, també ha celebrat l'elecció del nou Sant Pare, desitjant que "aquest nou pontificat sigui de pau i esperança". Macron ha valorat el moment actual com a històric per l'Església catòlica i els milions de fidels, i ha estès un missatge de fraternitat al Papa Lleó XIV i a tots els catòlics de França i del món.
La fumata blanca ha estat visible a les 18.07 hores
La quarta votació ha estat la definitiva. A les 18.07 hores, la fumata blanca s’ha alçat des de la xemeneia de la Capella Sixtina, senyal inequívoca que el conclave havia arribat a un acord. Es tracta d’un dels conclaves més ràpids de la història recent: igual que el del 2005 que va portar al papat Benet XVI, també amb quatre votacions. Per contra, en el de 2013, que va culminar amb l’elecció del Papa Francesc, van caldre cinc rondes.
Les campanes del Vaticà han ressonat tot anunciant que s'ha proclamat el 267è Papa. Les campanes a Andorra també han ressonat per celebrar l'anunci.
Ara, l’Església inicia una nova etapa, marcada per grans reptes interns i globals, sota el lideratge del 267è Successor de Sant Pere.
Discurs centrat en la Pau
La pau ha estat l'eix central del discurs com a nou Papa de Lleó XIV. "Pau i salut a tot el món", han estat unes de les primeres paraules, després de beneir els milers de fidels concentrats a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Prevost ha recordat el Papa Francesc i el llegat que deixa, i ha pregat per una Església "unida i forta". Lleó XIV també ha destacat el diàleg com a solució als conflictes i la necessitat de construir ponts. Finalment, ha volgut tenir unes paraules d'agraïment per la ciutat peruana de Chiclayo, d'on va ser bisbe entre 2015 i 2023, i va impulsar reformes per protegir els menors, millorar la transparència i incrementar la participació de laics i religiosos a la vida de l'església.