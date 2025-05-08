INTERCANVI
Espanya avisarà la CASS de la defunció de pensionistes
El mecanisme evitarà pagaments indeguts per la falta d’informació
El consell d’administració de la CASS ha anunciat la posada en marxa d’un nou sistema de transmissió de dades amb Espanya que permetrà verificar mensualment si els pensionistes andorrans residents a l’estat veí continuen vius. Aquest mecanisme d’intercanvi d’informació té com a objectiu principal evitar el pagament indegut de pensions en cas de defunció d’un beneficiari. Les autoritats espanyoles notificaran de forma periòdica a la CASS si algun pensionista resident a Espanya ha mort, fet que permetrà a l’ens aturar els pagaments de forma immediata. El sistema també funcionarà en sentit contrari, amb Andorra informant Espanya en casos equivalents, segons un comunicat de la parapública.
La parapública podrà eliminar la Fe de Vida si el sistema funciona
Durant els pròxims mesos, la CASS analitzarà l’eficàcia del sistema. Si es confirma que ofereix una cobertura informativa suficient, s’estudiarà la possibilitat de reduir o fins i tot eliminar l’obligatorietat actual per part dels pensionistes d’entregar dues fes de vida anuals, habitualment requerides al maig i al novembre. El consell també va aprovar diverses adjudicacions directes i ha iniciat nous processos de contractació pública amb l’objectiu de reforçar la infraestructura tecnològica i renovar els espais de treball de la institució. Entre les adjudicacions directes destaca la renovació del manteniment del producte Mimix Availability.