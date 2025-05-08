UNIÓ EUROPEA
Escalé vol alentir l’avenç de l’acord per la incertesa internacional
El líder de l’oposició va tornar a insistir en els resultats de clima negatiu de les enquestes
El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, considera el “panorama internacionalment incert”, fins i tot amb la presidència americana, un motiu més per alentir els avenços de l’acord. Així ho va fer saber ahir al vespre en un acte que va organitzar el partit polític sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea per explicar obertament el moment en què es troben les negociacions i la posició del grup parlamentari. Escalé va explicar que “fins i tot dins la Unió Europea hi ha un debat sobre cap a on han d’avançar les institucions”, que repercuteix a acabar de definir-ne “la figura jurídica”. Per tant, “el que estem negociant ara mateix és un vincle permanent amb una organització que probablement es transformarà en els pròxims anys”, va afegir el líder de l’oposició, que va considerar que, “malgrat ser europositius”, cal esperar “un moment d’estabilitat per sumar-nos al projecte”.
“És un vincle permanent amb una institució que es transformarà”
El líder de l’oposició també va incidir a mostrar-se positiu amb la “dilatació del procés”: “Per a nosaltres això és una bona cosa, perquè ens dona la possibilitat de renegociar.” Els aspectes clau que caldria revisar, segons Escalé, són “les preocupacions de la ciutadania en qüestions com ara l’habitatge i la pressió constructiva que viu el territori”, va destacar, a més de parlar d’objectiu doble: “Apropar l’acord a la gent pel que fa als impactes i que la gent pugui entendre millor quina és la posició de Concòrdia.” El líder de l’oposició va posar en dubte com es pot “tirar endavant un acord en un moment en què l’habitatge és un problema tan gran per a la majoria de la gent, que entra en contradicció directa amb la Llei òmnibus”, ja que va considerar “incomprensible negociar un acord de lliure circulació de capital sense excepcions”.
“No ens podem permetre tancar la porta a la cara d’Europa”
Escalé també va tornar a insistir en els resultats de les darreres enquestes: “Sabem que la majoria de la ciutadania andorrana és més o menys contrària a l’acord, o almenys ho era en l’última enquesta política, i el que és important és en cap cas tirar endavant amb l’aprovació de l’acord sabent que és un clima negatiu.”
En definitiva, el líder de Concòrdia va descriure d’irresponsable que el Govern tirés endavant l’acord d’associació. Tot i així, Escalé va afirmar que no es poden permetre “tancar la porta a la cara d’Europa”. En aquest sentit, doncs, cal “relaxar les negociacions i renegociar aquells aspectes que veiem que són problemàtics”.