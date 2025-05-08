Literatura
"Un cor furtiu": Josep Pla, entre el mite i la realitat
El filòleg Xavier Pla ha presentat el llibre aquesta tarda a la llibreria La Trenca d'Andorra la Vella
“Per ser el millor escriptor català, Josep Pla estava disposat a vendre l’ànima al Diable”, així va relatar Xavier Pla, autor de la biografia “més completa” de l’escriptor i periodista Josep Pla. Aquesta tarda el filòleg ha presentat "Un cor furtiu" a la llibreria La Trenca, en un acte que ha comptat amb la participació del guionista i director de cinema Marc Recha i va ser conduït per l’exsíndica Roser Suñé.
L’obra no només repassa la trajectòria del que és considerat el més gran prosista català modern, sinó que també s’endinsa en les zones fosques que han alimentat la llegenda de Pla. Tant si era per voluntat pròpia com per circumstàncies externes, l’autor empordanès va esdevenir una figura tant polèmica com influent. “Començo la biografia com la començo perquè Josep Pla és un home que no estava bé amb si mateix, amb la seva pell. Vestia amb la roba dels altres i, precisament, aquesta és la metàfora de la literatura: una transformació i transfiguració perpètua”, ha definit Xavier Pla. El seu company de ponència, Marc Recha ha definit Pla com un “calidoscopi de la condició humana”. “Tota persona incapaç de gestionar les seves emocions arriba a la categoria de Josep Pla”, ha conclòs ell, tot recomanant la biografia.
Gràcies a l’anàlisi d’una gran quantitat de documents i testimonis -molts fins ara inèdits- Xavier Pla aconsegueix dissipar algunes de les ombres que durant dècades han envoltat la vida de l’escriptor. Tal com ha explicat el mateix autor, l’objectiu ha estat entendre la complexitat d’un home que sovint incòmode amb si mateix. Un cor furtiu és una obra construïda en deu anys, vuit dels quals exclusivament per examinar la documentació que el mateix Josep Pla va conservar. “Tot. Ho va guardar tot. Va ser la meva condemna”, riu Pla, el filòleg. “Als quinze anys, Josep Pla va decidir guardar tot el que tingués a veure amb ell, va demostrar una ambició desmesurada en projectar-se al futur. Ell volia ser el millor autor de la literatura catalana”, sentencia el biògraf. La incògnita ara és saber si ho va aconseguir. “Era un megalòman, un personatge”, conclou Pla.