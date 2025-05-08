Turisme
Andorra Turisme presenta la campanya d'estiu a Barcelona i Madrid
L'objectiu és atraure un visitant de qualitat que faci estades llargues al país
Andorra Turisme ha presentat, aquesta setmana, la nova campanya de comunicació d'estiu sota el concepte Eleva la teva experiència a Barcelona i Madrid. La proposta ha estat dissenyada per mostrar l'oferta més singular d'Andorra i atraure un visitant de qualitat que faci estades llargues al país.
El director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha detallat que "passar dels 2,3 milions el 2014 als 4,1 milions de turistes d'aquest 2024 evidencia que els visitants veuen Andorra com una destinació amb una àmplia oferta, que fa que vulguin quedar-s'hi més d'un dia". Per la seva banda, la directora de màrqueting, Noemí Pedra, ha precisat que "la campanya es llença en vuit llengües diferents per arribar a nous públics internacionals i, per primera vegada, en tots els mercats de campanya es podrà veure a la televisió".