Trobades
Andorra ofereix a Astúries col·laboració en la gestió de les estacions d'esquí
L’ambaixadora Eva Descarrega planteja agermanar els dos territoris i proposa traslladar activitats com el senderisme o el golf d’altura a les pistes asturianes
Andorra vol compartir amb Astúries el seu model de desenvolupament turístic vinculat a l’entorn natural i a l’esport. Així ho va exposar l’ambaixadora Eva Descarrega en una trobada diplomàtica celebrada al Club LA NUEVA ESPAÑA d’Oviedo amb la delegada del Govern a Astúries, Adriana Lastra, en què també va participar la representant de Mònaco, Catherine Fautrier-Rousseau.
Descarrega va posar sobre la taula la possibilitat de “traslladar algunes de les experiències d’Andorra a les estacions d’esquí d’Astúries”, com ara el golf d’altura, el senderisme o les competicions de bicicleta de muntanya. “A Andorra, esport i turisme van de la mà”, va destacar.
També va recuperar la proposta d’agermanament entre Andorra i Astúries, tenint en compte la presència d’una nombrosa colònia asturiana al país i els valors compartits. Va recordar que el Principat rep cada any prop de nou milions de visitants i aspira a ser “el primer estat del món declarat íntegrament Reserva de la Biosfera”.
Per la seva part, l’ambaixadora de Mònaco va anunciar que el Principat acollirà la sortida de la Vuelta Ciclista a Espanya de 2026, coincidint amb el 150è aniversari de les relacions diplomàtiques amb Espanya, i va obrir la porta a “impulsar alguna acció conjunta amb Astúries”.