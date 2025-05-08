HABITATGE
Adjudicats els pisos de lloguer assequible de Canillo
Els preus de les 23 unitats oscil·len entre els 436 i els 649 euros
L’Institut Nacional de l’Habitatge va adjudicar ahir 22 pisos de lloguer assequible de Canillo, situats a l’antic hotel Pellicer. Els preus dels habitatges oscil·len entre els 435,68 euros i els 648,65 euros, segons va sortir publicar ahir al matí al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Una unitat de les 23 habilitades a l’edifici, situada a la planta baixa, va quedar deserta perquè es tracta d’un pis adaptat i no hi ha hagut cap candidat inscrit al registre de lloguers assequibles que compleixi els requisits establerts per a la tipologia d’aquest habitatge.
El preu dels pisos de Canillo va variar respecte a l’anunci inicial de la convocatòria publicada el 12 de febrer. En aquell moment, els lloguers oscil·laven entre els 309,81 euros i els 831,48 euros. L’augment i la rebaixa dels imports finals que els inquilins hauran de pagar pels pisos està motivada per l’aplicació de la normativa que fixa que el preu de lloguer assequible ha de ser equivalent al 30% dels ingressos de la unitat familiar de convivència. L’Institut de l’Habitatge recordava que les 23 unitats han estat reformades íntegrament.