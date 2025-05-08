INSERCIÓ SOCIAL
El 9,5% de les vendes de l’ONCE es destinaran als programes socials
El conveni entre el Govern i l’ens espanyol està dirigit a les persones cegues i amb deficiències visuals greus
El Govern ingressarà el 9,5% de les vendes realitzades per l’ONCE al Principat que invertirà en programes socials. L’associació espanyola farà una liquidació anual a favor del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), d’un 9,5% sobres les quantitats obtingudes de la venda dels productes de l’ONCE en territori andorrà en els cinc anys de durada del conveni, i el CRAJ transferirà l’import que rebi a l’administració central per cobrir les despeses derivades de l’atenció social dels programes que es desenvoluparan dins del conveni.
L’executitu i l’associació espanyola van presentar ahir un acord que farà que les persones que tinguin tres anys de residència, els menors d’edat (residents i nacionals) i els ciutadans amb nacionalitat que tinguin ceguera total o deficiència visual greu puguin accedir a programes socials amb els mateixos drets i igualtat de condicions que els afiliats espanyols, sempre que ho acreditin. “Aquest acord, fruit de mesos de treball intens, suposa assolir una fita fonamental per a la inclusió i la igualtat d’oportunitats al nostre país. És un exemple d’entesa entre institucions que posen les persones al centre i és també una mostra de com la col·laboració transfronterera pot donar fruits tangibles per a la ciutadania”, va declarar el cap de Govern, Xavier Espot, que va elogiar el treball dut a terme per les institucions involucrades per fer possible l’aliança.
“Aquest conveni suposa una aposta clara per fer un país més just i accessible”
La col·laboració entre Afers Socials i l’ONCE donarà entrada a 75 persones que es podran beneficiar de l’atenció dels professionals de l’ens espanyol i de programes com ara serveis educatius amb especialistes provinents del centre de recursos educatius que té l’associació a Barcelona, rehabilitació visual, tiflotecnologia, la instrucció en braille, suport per a la inserció laboral, material especialitzat, serveis bibliogràfics o lliurament de gossos pigall que els permetrà facilitar el seu dia a dia. Està previst que més gent entri en els programes que es troben dins del conveni signat. “Els ciutadans amb deficiències visuals greus i amb ceguera podran gaudir d’una atenció d’excel·lència”, va dir Espot, que va afegir que “aquest conveni suposarà una aposta clara per la plena participació en la societat, per l’autonomia personal i per fer un país més just i accessible”.
“Andorra és l’únic país al qual hem fet un trasllat integral dels nostres serveis”
Dins de l’acord establert, la Fundación ONCE Baja Visión també atendrà les persones amb baixa visió amb una discapacitat visual del 33% o superior acreditada per la Conava. “Hem de trencar una llança a favor de l’esforç de generositat de l’ONCE per adaptar-se a la idiosincràsia del país”, va manifestar Espot, que també va explicar que l’administració podrà accedir a la formació de professionals, assessorament tècnic sobre la legislació en matèria de discapacitats i a l’orientació sobre accessibilitat de les pàgines web de l’executiu.
L’altre conveni, signat entre l’associació espanyola i el CRAJ, és l’autorització de l’agrupació per a la venda de productes de loteria de l’organització sense ànim de lucre al país.
Es procedirà a l’obertura d’un espai físic per a la venda de productes com la loteria instantània de bitllets, jocs actius i cupons, i es treballarà per crear una xarxa d’establiments col·laboradors, formada per bars i restaurants amb llicència, on es venguin els articles. “Andorra és l’únic país en què s’ha fet un trasllat integral de serveis i convenis”, va assenyalar el director general de l’ONCE, Ángel Sánchez, que es va mostrar satisfet de l’acord.
Els dos convenis entraran en vigor el mateix dia, quan s’aprovi al consell d’administració del CRAJ i quan hi hagi l’autorització del protectorat de fundacions d’Espanya, i tindrà una durada de cinc anys, que podran ser prorrogables si les dues institucions hi estan d’acord.
CRONOLOGIA
2016
Inici de les converses
Interès per regularitzar la comercialització de jocs d’atzar al país.
2017-2021
Establiment del marc legal
El Govern treballa en l’establiment d’un marc legal per regular els jocs d’atzar al país.
2022
Primeres negociacions formals
El CRAJ inicia les primeres negociacions formals amb l’ONCE per regular la comercialització dels seus jocs a Andorra.
Gener 2023
Passos formals
El CRAJ anuncia que té a punt el conveni amb l’ONCE que permetrà comercialitzar els jocs a Andorra.
Maig 2024
Avanços significatius
El ministre de Finances, Ramon Lladós, anuncia que les negociacions estan avançades.
Juliol 2024
Voluntat de tancar l’acord
La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, expressa la voluntat de tancar l’acord abans de finalitzar l’estiu.
Febrer 2025
Acords tancats
Afers Socials i el CRAJ finalitzen els convenis.
Abril 2025
Signatura imminent
El portaveu del Govern, Guillem Casal, anuncia que la signatura dels convenis està prevista per al maig.
7 de maig 2025
El Govern i l’ONCE formalitzen dos convenis
Es tanquen els dos acords, un de caràcter social i un altre referent al joc.