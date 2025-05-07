Societat
75 persones es beneficiaran del conveni amb l'ONCE
El Govern i l'associació espanyola han signat dos acords per la integració de les persones cegues
El Govern i l'associació espanyola de l'ONCE han presentat l'acord de dos convenis que facilitaran la integració en la societat de les persones amb discapacitat visual del país. L'entesa s'ha treballat des del 2016 amb l'objectiu d'impulsar programes d'inclusió social per les persones que pateixen discapacitat visual amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.
La col·laboració entre Andorra i l'ONCE farà que els residents que tinguin tres anys de residència, els menors d'edat (residents i nacionals) i els ciutadans amb nacionalitat que tinguin ceguera total o deficiència visual greu puguin entrar en diversos programes amb els mateixos drets i igualtat de condicions que els afiliats espanyols. L'acord donarà entrada a 75 persones que es podran beneficiar dels programes de l'associació espanyola.
Els beneficiaris podran gaudir de programes com serveis educatius amb especialistes, rehabilitació visual, tiflotecnologia, suport per la inserció laboral, material especialitzat, serveis bibliogràfics o lliurament de gossos pigall. "Els ciutadans amb deficiències visuals greus i amb ceguera podran gaudir d'una atenció d'excel·lència", ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot, que ha afegit que "aquest conveni suposa una aposta clara per la plena participació en la societat , per l'autonomia personal i per fer un país més just i accessible".
En l'acord, la Fundación ONCE Baja Visión també atendrà a les persones amb baixa visió amb una discapacitat visual del 33% o superior acreditada per la Conava. "Hem de trencar una llança a l'esforç de generositat de l'ONCE", ha manifestat el Cap de Govern que també ha dit que el Govern podrà accedir a la formació a professionals, assessorament tècnic sobre la legislació en matèria de discapacitats i a l'orientació sobre accessibilitat de les pàgines web de l'executiu. "Andorra és l'únic país on s'ha fet un trasllat integral de serveis i convenis", ha assenyalat el director general de l'ONCE, Ángel Sánchez, que s'ha mostrat orgullós de l'acord de país.
El conveni també comptarà amb l'assessorament de l'ONCE en els portals web institucionals per adaptar-les cap aquest col·lectiu.
Venda de loteria ONCE al país
L'altre conveni és l'autorització de l'ONCE a Andorra per la venda de productes de loteria al país. El Govern recaptarà el 9,5% dels beneficis per destinar-los als programes socials del conveni per donar servei a les persones amb discapacitat visual.
Es procedirà a l'obertura d'un espai per la venda de la loteria de l'ONCE i l'ens espanyol treballarà perquè s'obrin estancs de venda al públic i es creï una xarxa d'establiments col·laboradors que venguin butlletes a tot el país.
L'acord entrarà en vigor quan s'acordi en el Consell d'Administració del CRAJ i quan hi hagi l'autorització del protectorat de fundacions d'Espanya perquè es pugui impulsar aquest acord de país.