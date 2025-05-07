POLÍTICA
Rebaixa dels sous del Tribunal de Comptes
La graella dels nous salaris s’aplicarà un cop renovats els càrrecs dels departaments afectats
La junta de presidents va aprovar ahir per unanimitat les graelles salarials dels càrrecs nomenats dels organismes adscrits al Consell General. En aquest sentit, el president del Tribunal de Comptes experimentarà una reducció de salari de 2.023,34 euros, passant a cobrar-ne 5.376,04. A més, els membres del Tribunal de Comptes també veuran una retallada dels sous de 1.581,70 euros, quedant-se amb un salari de 5.376,04. Pel que fa al director de l’AQUA, la reducció de salari serà únicament de 187,98 euros, resultant en 4.639,71. El Raonador del Ciutadà i el cap de l’Agència de Protecció de Dades sortiran guanyant, amb 1.462,19 euros i 388,33 més, respectivament, passant a cobrar-ne 5.727,24 i 4.438,65 cadascun. La nova graella de salaris ha estat elaborada per una empresa externa de recursos humans, validada pels grups parlamentaris, que ha detallat de forma objectiva els salaris de cada càrrec seguint els criteris, les funcions i les responsabilitats de cada lloc de treball.
Les xifres registrades en la nova graella de salaris s’aplicaran en funció de la renovació dels càrrecs. Per tant, els actuals representants no experimentaran cap canvi de sou, sinó que seran els pròxims edictes els que rebran aquests augments o reduccions. No serà fins d’aquí a dos anys, doncs, que tindrà lloc el canvi de mandat del Tribunal de Comptes i, en cinc, el del Raonador. Així es va aprovar per majoria, amb els vots a favor de Demòcrates, Ciutadans Compromesos i Andorra Endavant, mentre que Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata s’hi van posicionar en contra.
Protecció de dades
La junta de presidents també va acordar durant la reunió la publicació de l’edicte per cobrir la plaça de cap de l’Agència de Protecció de Dades, càrrec ocupat per Resma Punjabi durant els darrers quatre anys, a qui se li acaba el mandat al novembre.
La subsíndica general, Sandra Codina, va afirmar que en cap cas les polèmiques del mandat de Punjabi han avançat la publicació de l’edicte, sinó que amb perspectives de vacances d’estiu, els terminis marquen que és a principi de juny que s’ha de posar sobre la taula. De la mateixa manera que es va fer amb el Raonador del Ciutadà, els nomenaments es faran per mèrits, deixant de banda el nomenament polític. L’objectiu és afavorir “la transparència”, va afegir Codina.