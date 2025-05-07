Compareixença
El Raonador del Ciutadà demana acció per millorar el reagrupament dels infants amb les famílies
Cañada defensa la creació de l’acollidor especialitzat per millorar l’atenció als infants en situació vulnerable
El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, s'ha reunit aquest matí amb els consellers per estudiar els resultats de l’informe del 2024. Cañada ha manifestat la ineficiència dels processos de reagrupament familiar i ha denunciat que molts menors es troben en situació irregular i internats. “Hi ha una manca de dades sobre els menors en situació irregular”, ha declarat el Raonador, afegint que les afectacions psicològiques dels infants majors de 7 anys són “molt severes si continuen internats”.
El Raonador també ha urgit la necessitat d’actualitzar el reglament d’acollida d’infants de 1991, que “no preveu la figura de l’acollidor especialitzat”. “Aquest professional alleujaria la càrrega i reduiria l’internament d’un gruix dels menors, tot i que no la seva totalitat”, ha afirmat Cañada.
A més d’aquesta qüestió, el Raonador ha plantejat la necessitat de canviar el model penitenciari i ha reclamat que les presons haurien de tenir les cel·les obertes. “Un règim d’aïllament amb contenció farmacològica voreja el llindar de la vulneració dels drets humans”, ha assegurat Cañada en resposta al conseller Pere Baró. Ha indicat que les 19 o 20 hores que passen tancats a les cel·les, fins i tot durant els àpats, constitueixen una actuació inhumana “només suportable amb medicaments”. El model actual “no s’equipara al perfil dels presos que el centre de la Comella manté tancats”, molts dels quals són “joves andorrans amb delictes menors”.