CASS
La CASS implanta un sistema de transmissió de dades de pensionistes amb Espanya
Aquest intercanvi permetrà verificar si els pensionistes andorrans residents al país veí continuen vius per aturar els pagaments
El consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha anunciat la posada en marxa d’un nou sistema de transmissió de dades amb Espanya que permetrà verificar mensualment si els pensionistes andorrans residents a l’Estat veí continuen vius.
Aquest mecanisme d’intercanvi d’informació té com a objectiu principal evitar el pagament indegut de pensions en cas de defunció d’un beneficiari. Les autoritats espanyoles notificaran de forma periòdica a la CASS si algun pensionista resident a Espanya ha mort, fet que permetrà a l’ens aturar els pagaments de forma immediata. El sistema també funcionarà en sentit contrari, amb Andorra informant Espanya en casos equivalents.
Durant els pròxims mesos, la CASS analitzarà l’eficàcia del sistema. Si es confirma que ofereix una cobertura informativa suficient, s’estudiarà la possibilitat de reduir o fins i tot eliminar l’obligatorietat actual per part dels pensionistes d’entregar dues Fe de Vida anuals, habitualment requerides al maig i al novembre.
Aprovació de diverses licitacions
El consell d’administració de la CASS, en la sessió celebrada el 6 de maig, va aprovar diverses adjudicacions directes i ha iniciat nous processos de contractació pública amb l’objectiu de reforçar la infraestructura tecnològica i renovar els espais de treball de la institució.
Entre les adjudicacions directes acordades destaca la renovació del suport i manteniment del producte MIMIX Availability Professional. Aquest contracte s’ha atorgat a l’empresa Software Greenhouse S.A.. El consell també ha aprovat l’adjudicació directa a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell per a la prestació del servei de destrucció certificada de documents.
A banda d’aquestes adjudicacions, la CASS ha iniciat un concurs públic per a la contractació dels serveis d’arquitectura i enginyeria necessaris per a la redacció del projecte de reforma del seu edifici administratiu. Finalment, també s’ha obert un concurs públic nacional per a l’adquisició de dispositius informàtics d’usuari.